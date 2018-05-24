'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

İddiaya göre, İzmir’in tanınmış ailelerinden 39 yaşındaki R.Y., Gaziantep’te yaşayan İ.B. ile internet ortamında tanıştı. R.Y.’nin ifadelerine göre İ.B., önce genç kadının güvenini kazandı, ardından bekar olduğunu ve evlenmek istediğini söyledi. Genç kadın, evlilik amaçlı olarak bir süre İ.B.’yi görmek için Gaziantep’e gidip geldi. İ.B., yakın arkadaşı C.K. aracılığıyla çeşitli işlerde kullanacağı gerekçesiyle R.Y.’den yüklü miktarda borç aldı.
İ.B., R.Y.'den 700 bin lira değerindeki İzmir’deki evini aceleyle 350 bin liraya sattırıp bu evi vekalet alarak başkasına sattı, "Sana araba alacağım" diyerek genç kadından para istedi. Bir süre sonra İ.B.'nin arkadaşı C.K’nın pişmanlık duyarak "Abla, bu kişi seni dolandırıyor. Ben vicdanen çok rahatsızım. Artık aklın başına gelsin" demesi ve kendisinin de durumu fark etmeye başlaması üzerine R.Y., şahıstan kopmak istedi ancak parasını geri alabilmek için bir süre daha durumu idare etti. İ.B.’ye kaptırdığı paranın 800 bin lirayı bulması ve bu parayı geri alınamaması üzerine R.Y., şahsa dava açtı. R.Y., İ.B.'nin dolandırdığı varlıkların 450 bin lirasının faturasının bulunduğunu, yaklaşık 350 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını da şahsa elden verdiğini kaydetti. R.Y., olay sonrası, İ.B.'nin evli çıktığını da söyledi. "
İzmir’deki 700 bin lira değerindeki evini, "Gaziantep’te bulduğumuz evi hemen almamız gerekiyor" diyerek bir günde 350 bin liraya sattırdıklarını öne süren R.Y., "Gaziantep’teki evi aldım, ev ipotekliymiş ama ben bunu tapu dairesinde öğrendim. Arka arkaya yalanlar sıraladı. Daha sonra evin ipotek parasının bile ödenmediğini duyunca durumu fark etmeye başladım. O sırada yakın arkadaşı C.K. da, "Abla, bu kişi seni dolandırıyor. Ben vicdanen çok rahatsızım. Artık aklın başına gelsin" dediğinde ben her şeyimi çoktan kaybetmiştim. Parayı geri alabilmek için dikkat çekmedim ve bir süre durumu idare ettim" dedi.
Gaziantep’te alınan evin vekaletini İ.B.’ye verdiğini, İ.B.’nin de o evi kendisinin haberi olmadan H.A. adındaki bir akrabasına sattığını belirten R.Y., "Evin vekaletini kendisine vermemi, benim yokluğumda evle ilgileneceğini söylemişti. Vekaletle o evi akrabasına satmış" diye konuştu
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