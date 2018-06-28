Evlenmesine izin vermedği kızını tabancayla vurdu

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon),(DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Niyazi O. (55), tartıştığı kızı İlknur O.'yu (18) tabanca ile ateş ederek başından yaraladı. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
Olay, dün Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi O., iddiaya göre, kendisinden yaşça büyük kişi ile evliliğine izin vermediği kızı İlknur O. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Niyazi O., tabanca ile kızı İlknur O.'ya ateş etti. Genç kız başına isabet eden kurşunla ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İlknur O., Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra Niyazi O., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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