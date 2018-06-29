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Evlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riski

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, evliliğine izin vermeyen babası Nevzat O.

Evlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riski

Selçuk BAŞAR/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, evliliğine izin vermeyen babası Nevzat O. (55) tarafından tabanca ile ateş edilerek başından ağır yaralanan İlknur O.’nun (18) tedavisi sürüyor. Uyutulan genç kızın hayati tehlikeyi atlattığı ancak beyin fonksiyonlarında oluşan hasar nedeniyle felç riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.
Olay, önceki gün Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Nevzat O., kendisinden yaşça büyük kişi ile evliliğine izin vermediği kızı İlknur O. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nevzat O., tabanca ile kızı İlknur O.'ya ateş etti. Genç kız başına isabet eden kurşunla ağır yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İlknur O., Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra Nevzat O., polis tarafından gözaltına alındı. Nevzat O., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Nevzat O.’nun kızının durumunu sorduğu öğrenildi.
FELÇ RİSKİ VAR
Hastanede tedavisi süren ve şakağından girerek kulak çevresinden çıkan kurşun nedeniyle beyin fonksiyonları zarar gördüğü belirtilen İlknur O.’nun hayati tehlikeyi atlattığı ancak felç riski ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Hastanede uyutularak tedavisi süren genç kızın olaydan sonra sadece annesine gösterildi. 4 kardeşin en büyüğü olan İlknur O.’nun bir süre daha uyutulacağı öğrenildi.

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Evlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riskiEvlenmesine karşı çıkan babasının vurduğu genç kızda felç riski

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