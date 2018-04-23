Evlerden 27 bin TL’lik altın çalan zanlılardan 2’si tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde girdikleri iki evden 27 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelmişti. 13 Nisan’da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde 3 hırsız, kapısını tornavida ile açarak girdikleri evdeki 25 bin TL’lik ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışmıştı. Şahıslar, yine aynı yöntemle Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde girdikleri evden de 2 bin TL değerinde altın küpe ve kolye çalarak, geldikleri araçla olay yerinden kaçmışlardı. Çevredeki vatandaşların şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmış, güvenlik kameralarından evlere giren şahısların Ü.Ç. ile yengeleri D.Ç. ve Ç.Ç. olduklarını tespit etmişti. PTS kayıtlarından şahısların kaçtıkları aracın Derince’den Gebze’ye doğru hareket ettiğini tespit eden polis ekipleri, hırsızların kaçtıkları aracın Dilovası Rampası’nda önünü keserek şahısları gözaltına almıştı. 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan Ü.Ç. ve Ç.Ç. tutuklanırken, D.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.