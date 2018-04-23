HABER

Evlerden 27 bin TL’lik altın çalan zanlılardan 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde girdikleri iki evden 27 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelmişti.

Evlerden 27 bin TL’lik altın çalan zanlılardan 2’si tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde girdikleri iki evden 27 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ve Derince ilçelerinde meydana gelmişti. 13 Nisan’da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde 3 hırsız, kapısını tornavida ile açarak girdikleri evdeki 25 bin TL’lik ziynet eşyasını çalarak kayıplara karışmıştı. Şahıslar, yine aynı yöntemle Derince ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde girdikleri evden de 2 bin TL değerinde altın küpe ve kolye çalarak, geldikleri araçla olay yerinden kaçmışlardı. Çevredeki vatandaşların şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmış, güvenlik kameralarından evlere giren şahısların Ü.Ç. ile yengeleri D.Ç. ve Ç.Ç. olduklarını tespit etmişti. PTS kayıtlarından şahısların kaçtıkları aracın Derince’den Gebze’ye doğru hareket ettiğini tespit eden polis ekipleri, hırsızların kaçtıkları aracın Dilovası Rampası’nda önünü keserek şahısları gözaltına almıştı. 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan Ü.Ç. ve Ç.Ç. tutuklanırken, D.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Evlerden 27 bin TL’lik altın çalan zanlılardan 2’si tutuklandı

Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Affetmeyiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Muhalefetin 24 Haziran seçimleri için ikinci adımı ne olacak? Abdullah Gül denkleme girdi

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tarkan ve eşi Pınar Dilek'in 10 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.