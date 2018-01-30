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Evleri yandı, gözyaşlarına boğuldular

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 18:45 | Son Güncelleme

KARS, (DHA) - KARS'ta bacadan çıktığı öne sürülen yangında Bahtiyar Adıgüzel'e ait teras katındaki ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangını fark ederek kaçan Adıgüzel ailesi, evlerinin kül olmasını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, bugün saat 12.30 sıralarında Faikbey Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman dairesinin teras katında meydana geldi.Teras kattaki evden çıkan dumanları fark eden Adıgüzel ailesi kendilerini dışarıya attı. Çevredekilerin durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine binadaki vatandaşlar, kontrollü bir şekilde dışarı çıkartıldı. Kısa sürede alevlerin tüm teras katını sardığı yangında kara bulutlar yükseldi. Yangın yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yeterli müdahale edilmediği iddiasıyla tepki gösterdi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

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