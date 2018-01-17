Evleri yandı,'Kedilerimiz evsiz kaldı' diyerek gözyaşı döktü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında Ali Meşe'ye (83) ait ev kullanılmaz hale geldi. Meşe'nin oğlu Mustafa Meşe, "Kedilerimiz de evsiz kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

İlçeye bağlı Ordular köyünde oturan Ali Meşe, 2 oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı ahşap evde sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Bir anda parlayan alevler, eve yayıldı. Alevlerin arasında kalan Ali Meşe evden çıkarken, komşularının ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanında bulunan kümesteki 13 tavuk da telef oldu. Ali Meşe, eşiyle birlikte Bolu merkezde yaşayan oğlunun evine gitti.

Ali Meşe'nin köyde oturan oğlu Mustafa Meşe, babasının yangında elinin kısmen yandığını ifade etti. Mustafa Meşe, ailecek kedilere çok düşkün olduklarını ifade ederek, "Babam sobaya benzin dökmüş. Bu nedenle yangın çıktı. Babamın da eli yandı. Kedilerimiz vardı. Kedilerimiz de evsiz kaldı. Onlar da dışarıda kaldı. Babam buradaki bütün kedilere bakardı. Şu anda biz evin yan tarafından başka bir ev var, orada kalıyoruz. Babam da ağabeyimin Bolu'daki evine gitti" dedi. Ali Meşe kucağına aldığı kediye sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.