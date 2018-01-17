Evleri yandı,'Kedilerimiz evsiz kaldı' diyerek gözyaşı döktü(2)

VALİ ZİYARET ETTİ

Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu ilçesinde evi yanan Ali Meşe ile eşi Fahriye Meşe'yi, Bolu'da oturan kızının evinde ziyaret etti. Vali Baruş, Ali Meşe'ye tüm ihtiyaçlarının giderileceğini söyleyerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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