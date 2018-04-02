Evlerin arasındaki odunluk alev alev yandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evlerin arasında alev alev yanan odunluk, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre İzmit Bayraktar Mahallesi’nde İsmail Sert’e ait odunlukta elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, odunluk kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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