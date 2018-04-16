Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan yangında 2 baraka yanarken, bir betonarme ev de hasar gördü. Yangında evlerde bulunan yaklaşık 25 bin lira nakit paranın da yandığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde ’çatma’ diye tabir edilen 2 barakada yangın çıktı. Yangın bir süre sonra bitişiğindeki betonarme eve de sıçradı. Barakalar tamamen yanarken, betonarme ev ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerde yaklaşık 25 bin lira nakit paranın da yandığı ileri sürüldü. Aramalar esnasında ev sahiplerine ait yüzükler bulunurken, maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.