HABER

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan yangında 2 baraka yanarken, bir betonarme ev de hasar gördü.

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde çıkan yangında 2 baraka yanarken, bir betonarme ev de hasar gördü. Yangında evlerde bulunan yaklaşık 25 bin lira nakit paranın da yandığı ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde ’çatma’ diye tabir edilen 2 barakada yangın çıktı. Yangın bir süre sonra bitişiğindeki betonarme eve de sıçradı. Barakalar tamamen yanarken, betonarme ev ise kullanılamaz hale geldi. Yanan evlerde yaklaşık 25 bin lira nakit paranın da yandığı ileri sürüldü. Aramalar esnasında ev sahiplerine ait yüzükler bulunurken, maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Evlerle birlikte 25 bin lira da yandı

Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
Türkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadelerTürkiye'nin AB yolculuğunda kritik gün! Raporda çok çarpıcı ifadeler
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.