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Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Evli çiftin yaptıkları dolandırıcılık herkesi şaşkına çevirdi. İddiaya göre ikilinin planı şöyle işliyordu; Çift, İzmir-Çanakkale karayolunda seyahat eden yabancı plakalı otomobillerin tekerleklerine, mola verdikleri yerlerde kimyasal madde sürüp bozulmasını sağlıyorlardı. Karı-koca kendi araçlarıyla peşlerinden gittikleri arabaları durdurup, tamir etme bahanesiyle sürücülerden 100 ila 200 dolar veya euro para alıyorlardı

Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

İzmir kent merkezinde yaşayan Kader Y. (34) ve eşi Ayşe Durdu Y. (37), İzmir- Çanakkale karayolunda yabancı plakalı araçları ve özellikle gurbetçi sürücüleri kendilerine hedef seçti. Çiftin, yoldaki alışveriş merkezleri ve akaryakıt istasyonlarında mola veren sürücülerin park halindeki otomobillerinin tekerleklerine ve bağlantı noktalarına, iddiaya göre kimyasal bir madde sürüp, hareket etmesini bekleyip, sonrasında da kendi araçlarıyla peşlerinden gittiği tespit edildi. Sürdükleri kimyasal maddenin yolda giderken tekerleklerden duman çıkarmaya başlamasıyla, kurban seçtikleri sürücüleri durduran çiftin, yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, tamir edebileceklerini söylediği bildirildi.

TEKERLEĞİ SÖKÜYORLARMIŞ

Sürücülerin kabul etmesi durumunda yerinden söktükleri tekerleği kendi araçlarına yükleyerek uzaklaşan çiftin, bir süre sonra sadece temizleyip, geri getirerek yerine taktığı ve karşılığında 100- 200 dolar veya euro para aldığı saptandı.

SERBEST KALDILAR

Jandarma, yol üzerindeki bir alışveriş merkezindeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. İzmir- Çanakkale karayolunu kullanarak Kuşadası'na tatile gitmek üzere yola çıkan Bulgaristan vatandaşı Toma Stoyanov yönetimindeki A.0853 MH plakalı otomobilin sol arka lastiğini aynı yöntemi uygulayan ve yardım bahanesiyle söken şüpheliler, dün Bergama yakınlarında jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı İzmir-Çanakkale karayolu

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Dolandırıcılık, Hırsızlık,Gasp artık normal bir şey. Yapanın yanına kar kalıyor.
"Serbest bırakıldılar"........... neden ? Ortaklık mı teklif ettiler ???
serbestmi kalmış yalnışmı okudum. plaket vereceklermiki
Bence bunlara odul verecen kla bak lan valla 40 sene dusunsem aklima gelmez
türkiye de aç kalmazsın
waw
serbest! suçu ağır olanları asında bu pisliklere yer açılsın bari. Bu ne böyle, herkez serbest yargılanıyor...
tutuksuz yargılandı ? :)
NE kadar güzel hırsızların önü açık biz boşuna çalışıyoruz yap et katlet ama arka kapıdan salsınlar sözün bittiği yer
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