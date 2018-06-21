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Evlilik hazırlığı yapan Selin, sırra kadem bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 10 gün önce evlerinin önünde otomobile bindiği belirtilen Selen Sarı (18) sırra kadem bastı.

Evlilik hazırlığı yapan Selin, sırra kadem bastı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 10 gün önce evlerinin önünde otomobile bindiği belirtilen Selen Sarı (18) sırra kadem bastı. Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Sarı'nın ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.
İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yaşayan Beyhan ve Tarık Sarı çiftinin kızları Selen, 10 gün önce evden çıkıp, bir araca binerek ayrıldı. Selen Sarı akşam eve dönmeyince, aile İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarının temmuz ayında yapmayı planladıkları düğünü için hazırlık yaptığını belirten baba Tarık Sarı, "Selen evin önünden bir araca bindi. O günden sonra kendisinden hiçbir haber alamadık. Görenlerin jandarmaya haber vermesini istiyoruz" diye konuştu.
Jandarma ekiplerinin, Selen Sarı'nın cep telefonuyla son konuştuğu kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürüttüğü belirtildi.

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