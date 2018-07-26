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Evrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacak

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) gömülmüş olma ihtimaline karşı, yayla çevresindeki belirli noktalarda arama yapılacak.

Hüsnü Ümit AVCI- Fatih YILMAZ/TURHAL (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) gömülmüş olma ihtimaline karşı, yayla çevresindeki belirli noktalarda arama yapılacak.
Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 16 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Aile çevrede yaptığı aramada Evrim'e ulaşamadı. Evrim'i bulmak için aile komşulardan yardım isteyip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 16 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.
ANNE-BABASI CEZAEVİNDE
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış çifti, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının 23 Temmuz'da mahkemeye sevk edilen anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış çelişkili ifade verince tutuklandı. Çiftin tutukluluk kararına yapılan itiraz da reddedildi.
BELİRLİ YERLERDE ARANACAK
Tutuklanan baba Burhan Atış'ın Evrim için "Traktörden düşüp öldü, gömdüm" dedikten sonra, ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, arama yönteminde değişikliğe gitti. Buna göre, yayla ve köy çevresinde bulunan belirli noktaların ele alınacağı öğrenildi. Özelikle köy ve yayla çevresinde kayalarla belirli ağaçların etrafı gibi, Evrim'in gömüldüyse yerinin belli olabileceği noktalar tespit edilecek. Bu arada Jandarma Arama Kurtarma timleri, çevredeki tarlalardaki saman yığınlarını da kontrol etti ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Zile Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

FOTOĞRAFLI

Evrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacakEvrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacakEvrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacakEvrim, gömülme ihtimaline karşı belirli noktalarda aranacak

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