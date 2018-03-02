Evsiz adam 5 aydır yaşadığı hurda araçta ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evsiz bir adam, 5 aydır yaşadığı hurda aracın içerisinde ölü bulundu.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen evsiz bir adam yaşadığı hurda aracın içerisinde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Evsiz adamın uzun bir süre hiç tepki vermediğini fark eden çevredeki esnaf 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, polis ve itfaiye yönlendirildi. İtfaiye tarafından hurda aracın kapısı açıldıktan sonra sağlık ekipleri evsiz adama ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde evsiz adamın hayatı kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni öğrenilemeyen evsiz adam olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gebze Asri Mezarlık Morgu’na kaldırıldı. Öte yandan evsiz adamın 5 aydır aynı hurda aracın içerisinde yaşadığı, kolonya içmek gibi kötü alışkanlıklarının olduğu ve temel ihtiyaçlarının çevredeki esnaf tarafından karşılandığı kaydedildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı
Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı ve Fransa Büyükelçisi yakınlarında patlama sesleri!
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum