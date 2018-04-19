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Eylem hazırlığındaki 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.İHA muhabirinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında, örgüt içerisinde sözde ‘devrim şehitleri’ haftası nedeniyle sansasyonel eylem tasarlayan 3 şüpheli tespit edildi.

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli polis yelekleriyle yakalandı.
İHA muhabirinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ile İstihbarat Şube ekipleri, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında, örgüt içerisinde sözde ‘devrim şehitleri’ haftası nedeniyle sansasyonel eylem tasarlayan 3 şüpheli tespit edildi. Örgütün ideolojik tabanını ayakta tutmaya çalıştığı ve bu kapsamda saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Eyüpsultan’da bir araca yapılan operasyonda E.Ç., V.Ç. ve M.Y. adlı DHKP-C’li 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan aramalarda 3 adet polis yeleği ile 3 adet polis rozeti ele geçirildi.
Yakalanan DHKP/C’lilerin, kendilerine polis süsü vererek saldırı planladığı tahmin ediliyor.
Terör ve İstihbarat Şube polisi tarafından yakalanan DHKP’C zanlıları sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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