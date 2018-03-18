Eylem için İstanbul’a gelen 7 PKK’lı yakalandı

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik peş peşe düzenlenen operasyonlarda, örgütün dağ kadrosunda eğitim gördükten sonra eylem için İstanbul’a gelen 7 terörist yakalandı.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat bilgisi üzerine harekete geçti. PKK’nın dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda eğitim gören ve daha sonra eylem için İstanbul’a gelen teröristlerle, bu örgüt üyelerine yardım ve yataklık eden kişileri tespit eden polis, yapılan takibin ardından İstanbul’un 7 ayrı ilçesinde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Sabaha karşı yapılan operasyonlarda, PKK’lı 7 hücre üyesi yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 7 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülerek sorguya alındı.
Zanlıların polisteki sorguları devam ediyor.
Atina'yı kışkırtan ülkeler! Füze takviyesi...
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Valilik duyurdu! PKK'ya ağır darbe!
3 gündür kayıp olan kadından acı haber
Trump’tan porno yıldızına 20 milyon dolarlık dava
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 'Bir şeyler yapmazsak, milletimiz yok olacak'
MHP'den 3 partiye davet yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Tarihin en acı karesi!
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum