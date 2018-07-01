Eylül’ün annesi Şerife Yağlıkara'dan o iddialara yalanama

Cinayete kurban giden Eylül son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuğundan en küçüğünü kaybeden anne Şerife Yağlıkara Akşam gazetesinden Doruk Çakar'a açıklamAlarda bulundu.
Çocuk katilleri için idam isteyen anne Yağlıkara, “Kızımı öldüren caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını, asılmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam, çocuk katilleri için idam cezası gelsin. Meleğime kıyanlara hapis hayatı bile fazla. Çocuk katilleri hapisten çıkınca yine aynısını yapacak. İdamın getirilmesini, başka annelerin canının yanmamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.
ABLASI SINAV GİREMEDİ
Eylül kaybolunca büyük kızının da Bursa’dan Polatlı’ya geldiğini belirten Yağlıkara, “Buraya gelince üniversite sınavına giremedi. Onun için bir sınav hakkı tanınmasını da istiyorum” dedi.
O İDDİALARI YALANLADI
Anne Yağlıkara, katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile aralarında husumet bulunduğu iddialarını da yalanladı: Aramızda akrabalık da husumet de yok. Olayın yaşandığı gün o cani annesiyle bizim bahçemizde geziyorlardı., sohbet ettik. Soframızda yemiş içmişlikleri var. Bu kadar nefret edecek, kızımı öldürecek kadar ne yaptık onlara?
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