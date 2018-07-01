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Eylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit, küçük kızın cesedinin bulunması nedeniyle tekrar sorguya alınacak.

Eylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde Eylül Yağlıkara'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit, küçük kızın cesedinin bulunması nedeniyle tekrar sorguya alınacak. Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, ailesini teskin eden Koçyiğit'in, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe katılarak, köyden ayrıldığı belirlendi.
Bursa'da yaşayan İbrahim- Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için evden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül, dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak, küçük kızı aramaya başladı. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca durum, jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ile AFAD ekibi ve özel ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılmadı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Yağlıkara ailesinin gözaltına alınan komşusu Uğur Koçyiğit, tutuklandı. Koçyiğit'in el koyulan otomobilinde bulunan saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltuklar ve paspaslar kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde bulunan eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.
DİKTİĞİ DİREĞİN DİBİNDE EYLÜL'ÜN CESEDİ BULUNDU
Köyde yaşayan çoban İzzet Bükülmez, cuma günü, jandarmayı arayarak, tutuklanan Uğur Koçyiğit'i olay günü Yüzükbaşı yolu mevkisinde arabasıyla gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki bölgede ceset arama köpeği ile çalışma başlattı. Aramalar sırasında köpeğin tepki vermesi üzerine, elektrik direğinin dibi kazılınca Eylül'ün cesedine ulaşıldı. Elektrik tellerinin bulunmadığı direği ise tutuklu Uğur Koçyiğit'in diktiği belirlendi.
SORGUYA YENİDEN ALINACAK
Eylül'ün katil zanlısı Uğur Koçyiğit, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde diğer mahkumlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutuluyor. 8 gündür belirli aralıklarla sorguya alınan ve bugüne kadar konuşmayan Koçyiğit, tüm soruları yanıtsız bırakıp, suçunu itiraf etmedi. Koçyiğit, Eylül'ün cesedinin bulunması nedeniyle sorguya yeniden alınacak.
Öte yandan Eylül'ü arama çalışmalarına katılıp, aileye 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Uğur Koçyiğit'in, iz süren ve kokuya duyarlı kadavra köpeğinin getirileceğinin duyulmasının ardından paniğe katılarak, köyden ayrıldığı belirlendi.
TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENİYOR
Jandarma ekipleri, 4 kişinin gözaltına alındığı Eylül'ün ölümüyle ilgili Uğur Koçyiğit'in suçunu itiraf etmemesine rağmen geniş kapsamlı çalışma sürdürüyor. Ekipler, Koçyiğit'in cep telefonuna ait HTS (görüşme ve sinyal trafiği) kayıtlarını inceleyerek, ona yardım edebilecek kişileri tespit etmeye çalışıyor. Koçyiğit'in gözaltına alınan annesi, eşi ve komşuları bir kadın ile bir erkeğinde sorgusu sürdürülüyor. Olay yerindeki araç iziyle Uğur Koçyiğit'in aracına ait iz de eşleşirken, şüphelinin Eylül'ü boğarak, öldürdüğü tahmin ediliyor. Eylül'ün kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun raporunda belli olacak.

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Eylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacakEylül'ü öldürmekle suçlanan şüpheli, yeniden sorgulanacak

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