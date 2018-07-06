Eylül'ü öldürüp, amcasının evine giderek karnını doyurmuş

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara'yı (8) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü küçük kızın amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine giderek kendisine atıştırmalık bir şeyler hazırlanmasını istediği, oturup soğukkanlılıkla yediği ortaya çıktı.

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra, cansız bedeni elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın ailesi, kızlarının yasını tutuyor. Bir süre köyden ayrılmama kararı alan aile, gelen taziyeleri kabul ederken, olayla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Eylül Yağlıkara'yı öldürdüğü iddiasıyla annesi ile birlikte tutuklanan Uğur Koçyiğit'in, olay günü, cinayeti işledikten sonra önce Eylül'ün amcası Ahmet Yağlıkara'nın evine gittiği belirtildi. Amca Yağlıkara’ya karnının acıktığını ve atıştırmalık kahvaltı türü bir şey hazırlamasını isteyen Uğur Koçyiğit'in, getirilen yiyecekleri soğukkanlılıkla tükettiği ifade edildi.

Ahmet Yağlıkara’nın evindeyken Eylül’ün kaybolduğu haberinin geldiği, Uğur Koçyiğit'in de aileyle birlikte arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uğur Koçyiğit'in kendilerine komşu olan Yağlıkara ailesinin zaman zaman evlerine giderek yemek yediği kaydedildi.

Sincan Cezaevi'nde 13 gündür tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit'in, halen tüm soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi.

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