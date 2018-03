Eylül'ün amcasından sanığa: 5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde Eylül Umutlu’yu (6) kaçırıp, istismar ettikten sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Murat Şahin Akyüz'ün (25), ‘ağırlaştırılmış ömür boyu hapis’ istemiyle yargılanmasına Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkemede Eylül’ün acılı amcası Metin Umutlu, "5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun" diyerek sanığa tepki gösterdi.

Çınarcık ilçesi Koru beldesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde, Aysel-Nurettin Umutlu çiftinin kızı Eylül, parkta oyun oynarken kayboldu. Baba Umutlu'nun kayıp ihbarı üzerine jandarma arama çalışması başlattı. AFAD ve belde sakinlerinin de katıldığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir gün sonra ekipler, Umutlu Ailesi'nin evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, deprem sonrası terk edilmiş bir inşaatta, bavul içinde Eylül’ün cesedini buldu. Olayla ilgili, Eylül'ü arama çalışmalarına da katılan Murat Şahin Akyüz, gözaltına alınıp tutuklandı.

Eylül Umutlu'yu kaçırıp, istismar ettiği belirlenen Murat Şahin Akyüz hakkında, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmaya, sanık Akyüz, Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası' istenen Murat Şahin Akyüz'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmediği açıklandı. Mahkeme heyeti başkanı, bir an önce karar vermek istediklerini fakat kesin bir sonuç için raporu bekleyeceklerini söyledi. Bu sırada sanığa tepki gösteren Eylül Umutlu’nun amcası Metin Umutlu, “5 yaşındaki çocuğun neyinden tahrik oldun” dedi. Mahkeme heyeti başkanı Metin Umutlu’yu uyardı ve raporun gelmesinden sonra karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

'RAPOR GELDİKTEN SONRA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE EDECEĞİZ'

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Umutlu Ailesi'nin avukatı Erdem Keleş, Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklenmesine karar verildiğine dikkati çekerek, "Henüz rapor gelmedi. Bu aşamada heyet karar vermeye niyetli olsa ya da karar verse de yüksek mahkemenin kararı bozma ihtimali olduğundan işi garantiye almak adına, doğru olarak, net bir karar vermek için raporu bekliyor. Rapor geldikten sonra inşallah biz istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Bir dahaki duruşmada rapor gelirse sonucu elde etmiş olacağız" dedi.

'BU TÜR CANİLERİN YAŞAMAMASI LAZIM'

Eylül’ün babası Nurettin Umutlu ise "Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Artık idam istiyoruz. Bu tür canilerin yaşamaması lazım. Her gelişimizde acımız tazeleniyor. O caninin yüzünü görmek istemiyoruz. Ya devlet idam yapsın ya versin ailesi cezasını versin. Biz aile olarak onun cezasını vermesini biliyoruz" ifadelerini kullandı.