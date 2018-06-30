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Eylül'ün katil zanlısını ihbar eden çoban DHA'ya konuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

 - Küçük Eylül'ün ölü bulunduğu yerde tutuklu bulunan Uğur K.'y görerek jandarmaya ihbarda bulunan çobanı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) buldu.

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/POLATLI (Ankara), (DHA) - Küçük Eylül'ün ölü bulunduğu yerde tutuklu bulunan Uğur K.'y görerek jandarmaya ihbarda bulunan çobanı Demirören Haber Ajansı'na (DHA) buldu. Çoban İzzet Bükülmez, dün jandarmaya yaptığı ihbarla Eylül'ün cesedinin bulunmasını sağladı.

'HİÇ BAKMADI BANA'

DHA'ya konuşan İzzet Bükülmez, olayın yaşandığı gün mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi. Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını söyleyen Bükülmez, "O direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'bu deli burada ne yapıyordu' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'ben gelmedim' dedim. Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece 'direğin orada gördüm' dedim. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün' dediler, 'direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar" dedi.

İzzet Bükülmez, olay anında Uğur K.'nın tellerle uğraştığını söyleyerek, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onla uğraşıyordu. Ben 'adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu.

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