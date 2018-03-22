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Eymen bebek kazada ölen anne ve kardeşlerinin cenazelerini yaşlı gözlerle bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:32 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada hamile kadın karnındaki ikiz bebekleriyle hayatını kaybetti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada hamile kadın karnındaki ikiz bebekleriyle hayatını kaybetti. Kazada yaralı kurtulan 2 yaşındaki Eymen, anne ve henüz doğmadan ölen kardeşlerinin morgdan çıkışını yakınlarının kucağında yaşlı gözlerle bekledi.
Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Beytullah Akın idaresindeki 20 GP 803 plakalı otomobil, Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Beytullah Akın ile birlikte 6 aylık hamile eşi Ayşe ve çocukları Süleyman, Eymen Akın ile Durdu Akın, diğer otomobilin sürücüsü Muhammet Akhan, Mehmet ve Esra Akhan yaralandı. Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Denizli ve Acıpayam’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin kalbi durması üzerine duruma hemen müdahale eden doktorlar bebekleri sezaryenle aldı. Anne karnından alınan biri kız diğeri erkek bebek de kurtarılamadı. Bebeklerin cenazesi de küçük bir tabuta konuldu.

Eymen bebek yürekleri burktu
Kazada yaralı kurtulan 2 yaşındaki Eymen bebek ise yengesi ve yakınlarının kucağında Acıpayam Devlet Hastanesi morgu önünde anne ve kardeşlerinin cenazelerinin çıkarılmasını bekledi. Eymen bebeğin zaman zaman huzursuzlanıp ağlaması da dikkatlerden kaçmadı. Eymen bebeğin kaza esnasında annesinin kucağında olduğu ve kaza esnasında açılan kapıdan yere düştüğü öğrenildi. Ayaklarında morluklar olan çocuk hastaneye götürüldü.
Öte yandan, kaza sonrası hurdaya dönen otomobiller kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

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