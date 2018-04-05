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Eyüp’de izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilfdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 05:46 | Son Güncelleme

IHAAW053930-ASA/05-04-2018 - Eyüp’de izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilfdi 05.04.2018 05:39:30 TSI NNNN

IHAAW053930-ASA/05-04-2018

- Eyüp’de izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilfdi

05.04.2018 05:39:30 TSI
NNNN

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