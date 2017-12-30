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Eyüpsultan'da akılalmaz olay! Baba ile 6 aylık oğlu hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 12:50 | Son Güncelleme 52 dakika önce

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat çalışması sırasında beton pompasının döktüğü çimento, bitişikte 4 kişilik ailenin yaşadığı evin duvarını yıktı. Baba ile 6 aylık oğlu yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba-oğul hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yeşilpınar'da bulunan Hacı Hüseyin Sokak üzerinde meydana geldi. Beton pompası, sokak üzerindeki inşaat halindeki binaya çimento döktüğü sırada basıncın etkisiyle bitişikte bulunan binanın giriş katındaki daireye ait duvar yıkıldı.

İnşaata dökülen beton yıkılan duvardan odaya döküldü. Bu sırada salonda oturan 46 yaşındaki Ali Şevket Güner ile 6 aylık oğlu Ertuğrul Gazi betonun altında kaldı. Gürültü üzerine apartmanda oturanlar olay yerine koştu.

Bina sakinleri, betonun altında kalan baba ile oğlunu çıkardı ve olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans aracında ilk tedavilerinin ardından Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından inşaat çalışması durduruldu.

Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama almak için millete zarar veriyor, lanet olsun. Bebekle beraber babası yaralı ve hastanedeler şu anda" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-AA)

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