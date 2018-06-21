Eyüpsultan'da beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN'da seyir halindeki beton mikserinin ezdiği 85 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan meraklı kalabalık olan biteni izledi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilpınar Budak sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki beton mikseri yolun karşısına geçmek isteyen Emine Yükselen'i (85) ezdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, beton mikserinin tekerlekleri altında kalan yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Kaza sonrası sinir krizi geçiren beton mikseri sürücüsü baygınlık geçirdi. Sürücü, gelen polis tarafından polis merkezine götürüldü. Annesinin kaza haberini alıp gelen Meral Yükselen de, uzun süre gözyaşı döktü. Polis kaza yerine geniş bir güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Her dakika çoğalan kalabalık merakla olan biteni izledi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında hazır bekleyen ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bir görgü tanığı "Kaza gözümüzün önünde oldu. Biz kamyonu durdurmak için bağırdık ama bizi duymadı. Kadın yaşlıydı, pratik biri olsa zaten kurtulurdu. Mikser sürücüsü ağlayarak kaçtı o da şoktaydı. Burada kalsaydı onu linç ederlerdi" dedi.

Bir diğer görgü tanığı da "Burada yarım servis otobüsü vardı. Kadın servis otobüsü ve beton mikserinin arasında kaldı. Panik yapıntı Beton mikserinin altında kaldı, beton mikseri sürücüsü büyük ihtimal göremedi" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.