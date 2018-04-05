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Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 08:08 | Son Güncelleme

Eyüpsultan ‘da 2 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı izolasyon malzemesi fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede yapının büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

Eyüpsultan ‘da 2 bin metrekare alan üzerine kurulu tek katlı izolasyon malzemesi fabrikasında başlayan yangın, kısa sürede yapının büyük bir kısmını etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yangın, saat 04:30 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İzolasyon malzemesi fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki güvenlik görevlisinin fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerine de sirayet eden yangına Habipler, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Kayaşehir, Bağcılar, Bakırköy ve Eyüpsultan itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangın da bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Fabrika yanında bulunan sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu.
Yangında, fabrikanın depo kısmı, içindeki çok sayıda malzemeyle birlikte yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından çok sayıda itfaiye eri, fabrikada soğutma çalışması başlattı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

Eyüpsultan’da izolasyon fabrikasında yangın

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