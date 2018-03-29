Eyüpsultan'da sanat şöleni 

İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Belediye Başkanı Remzi Aydın, Haydar Akçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sanat galerisi ile Eyüpsultan Belediyesi'nin destekleriyle, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan “Renkli Düşünceler Sokağı”nın açılışını yaptı. Öğrenciler bu sayede hem kendilerini geliştirecek hem de eğitimi her anlamda kullanabilecek.
Sanat galerisinde, öğrencilerin yaptığı, ünlü ressamlara taş çıkaracak güzellikte, yağlı boya, sulu boya ve pastel türünde resimler yer alıyor. Sergi öğrenciler tarafından da oldukça ilgi görüyor.
“Renkli Düşünceler Sokağı” ise 17 saat eğitim veren okulda öğrencilere sosyal alan oluşturmak amacıyla yapılan ve okulun en üst katında oluşturulan sokak, bir açık kütüphane projesiyle başladı. Sonrasında sokağa Edebiyatımızın Çınarları, Öncü Kadınlar ve sinema köşesi oluşturuldu.
“ÖĞRENCİLERİN OKULA KEYİFLE GELMELERİNİ İSTEDİK”
Renkli Düşünceler Sokağı ile öğrencilere sosyal alan geliştirdiklerini söyleyen Okul Müdürü Nurşen Demirkaya Aygün, “Burada özellikle eski İstanbul sokaklarını canlandırdık. Öğrencilerin dinlenecekleri, kitap okuyabilecekleri ve gözlem yapabilecekleri bir yer. Burada öğrencilerin kendilerine ait bir alana sahip olmalarını ve okula keyifle gelmelerini istedik. Onların enerjilerini doğru kullanmaları bizim için çok önemli. Buranın yapımı için Eyüpsultan Belediyesi’nden çeşitli destekler aldık. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAFLI)
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