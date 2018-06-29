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Eyüp'te tekstilcinin kaçırılma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

EYÜP'te bir tekstilci alacak-verecek meselesi nedeniyle kaçırıldı.

Eyüp'te tekstilcinin kaçırılma anı kamerada

AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EYÜP'te bir tekstilci alacak-verecek meselesi nedeniyle kaçırıldı. Kaçırılma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kumburgaz'da polise başvuran Y.A., kocası H.A'nın 27 Haziran 2018'de (37) kaybolduğunu söyleyerek polise başvurdu. Soruşturmayı derinleştiren polis H.A'nın ortağından 200 bin lira istediğini tespit etti. H.A'nın kaçırılmış olabileceğini değerlendiren polis GPS sistemi bulunan otomobili takibe aldı. Otomobilin sinyal verdiği bir benzin istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyen polis H.A'nın kaçırıldığını belirledi. İstinye'deki arabalı vapurda bulunan otomobili takip eden polis operasyon yaptı. Otomobilde bulunan H.A., kurtarılırken zanlılar İ.T(42) M.T (40) gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında olayla ilgilisi bulunduğu belirlenen T.T de (34) gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki ifadesinde H.A'nın kendisinden 410 bin liralık malzeme aldığını ancak verdiği çekin karşılıksız çıktığını söylediği bunun üzerine bütün parayı istediklerini söylediği öğrenildi. Kaçırılma suçlamasını reddeden zanlılar adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Eyüp'te tekstilcinin kaçırılma anı kameradaEyüp'te tekstilcinin kaçırılma anı kamerada

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