F16'lar Bandırma'dan 'Zeytin Dalı Harekat' için havalandı

Erdem ÖZCAN BANDIRMA (Balıkesir),(DHA) 'Zeytin Dalı Harekâtı' için Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde hareketli saatler devam ediyor. Harekâtta yer alan diğer üs uçaklarıyla birlikte Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde görev almak için havalanan dörtF-16 savaş uçağında gece görüş sistemleri bulunuyor. Art arda havalanan F-16 savaş uçakları kısa zamanda gök gürültüsü andıran sesleriyle birlikte bulutların arasına girerek gözden kayboldu.