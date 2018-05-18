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Fabrikada 15 işçi kimyasal maddeden zehirlendi (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ Hastane girişinde kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş kıyafetleri ve ayakkabıları hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastane girişinde kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş kıyafetleri ve ayakkabıları hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı. Kıyafetler daha sonra hastane yetkilileri tarafından çöp kutusundan çıkarılarak çöp poşetlerine yerleştirildi.
Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Devlet Hastanesi'ne gelerek işçilerin durumu hakkında bilgi aldı. Ünsal durumları ağır olan 3 işçinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini ifade ederek, "Su deposu yalıtım malzemesi döşenirken izolasyon maddesinden kaynaklı bir zehirlenme vakası oldu. Bu zehirlenme vakasında 3'ü ağır 12'si hafif 15 işçimiz mevcut. Ağır olanlara ilk müdahalemiz hastanemizde yapıldı. Şu an itibariyle Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapıldı. Telefon görüşmelerimizde onların da durumlarının iyiye gittiği bilgisini aldık. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca diğer 12 hafif zehirlenme vakamıza da burada müdahalesi yapıldı. Onların da kontrol amaçlı Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevkleri yapılacak. Çok büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybımız yok, Allah beterinden korusun" dedi.

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