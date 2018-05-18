Fabrikada 15 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir demir çelik fabrikasında tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilenen 15 işçi zehirlendi. İşçilerden 3'ünün yoğun bakıma alındığı belirtildi. Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında, bugün öğle saatlerinde işçilerden bazıları rahatsızlandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda UMKE ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 15 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin, boya ve tiner karışımı bir maddeden etkilendikleri belirtildi. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "15 işçi tedavi altına alındı. 3 işçi yoğun bakımda. Tiner ve boya karışımı bir maddeden etkilendiklerini düşünüyoruz. 3 hastamız dışında hayati tehlikesi olan yok" dedi. AFAD ekipleri fabrikada incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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