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Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikada boruların altında kalan işçi Savaş Özcan (55), yaşamını yitirdi.

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir fabrikada boruların altında kalan işçi Savaş Özcan (55), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Üst üste istiflenen boruların kaldırılması sırasında üstte bulunan borular aşağı düştü. Boruların altında kalan Savaş Özcan yaralandı. Savaş Özcan, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Savaş Özcan yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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