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Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü / Fotoğraf

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü - Fotoğraf

Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü / Fotoğraf

Fabrikada boruların altında kalan işçi öldü - Fotoğraf

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