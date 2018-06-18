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Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de fabrika işçisi Yusuf Çelebi (24), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

TOPRAKKALE (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'de fabrika işçisi Yusuf Çelebi (24), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Toprakkale ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Mesai saatleri içerisinde çalışan Çelebi, iddiaya göre üzeri açık olan elektrik kablolarına basarak akıma kapıldı. Ağır yaralanan genç işçi, çağrılan ambulans ile götürüldüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Cumhuriyet Savcısını bilgisi doğrultusunda, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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