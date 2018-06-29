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Fabrikada karıştırıcı makinesine düşen genç işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

KONYA'da bir plastik fabrikasında ham madde karıştırıcı makinesine düşen işçi Hakan Bozdağ (18), yaşamını yitirdi.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir plastik fabrikasında ham madde karıştırıcı makinesine düşen işçi Hakan Bozdağ (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budak Sokak'taki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Hakan Bozdağ, karıştırıcı makinesine plastik ham madde boşatmak isterken aniden dengesini kaybetti. Makineye düşen Bozdağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bozdağ'ın makineye sıkışan cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılıp, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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