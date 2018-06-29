Fabrikada karıştırıcı makinesine düşen genç işçi öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da bir plastik fabrikasında ham madde karıştırıcı makinesine düşen işçi Hakan Bozdağ (18), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budak Sokak'taki bir plastik fabrikasında meydana geldi. Hakan Bozdağ, karıştırıcı makinesine plastik ham madde boşatmak isterken aniden dengesini kaybetti. Makineye düşen Bozdağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bozdağ'ın makineye sıkışan cesedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılıp, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
İzmit'teki halk otobüsünde dehşet! Otobüs şoförü hayatını kaybetti
CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Günlükten 70 yıllık aşk çıktı
Turistler bundan vazgeçemiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum