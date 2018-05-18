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Fabrikada yaklaşık 30 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesindeki demir çelik fabrikasında kimyasal maddeden etkilendiği öne sürülen yaklaşık 30 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Fabrikada yaklaşık 30 işçi, kimyasal maddeden zehirlendi (1)

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesindeki demir çelik fabrikasında kimyasal maddeden etkilendiği öne sürülen yaklaşık 30 işçi, hastanede tedaviye alındı.
Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan demir çelik fabrikasında çalışan bazı işçiler, bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine fabrikaya, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilendikleri öne sürülen yaklaşık 30 işçi, Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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