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Fabrikanın arıtma havuzuna düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 18:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çalıştığı tekstil fabrikasının arıtma havuzuna düşen işçi Özkan Özdemir (42), yaşamını yitirdi.

Fabrikanın arıtma havuzuna düşen işçi öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, çalıştığı tekstil fabrikasının arıtma havuzuna düşen işçi Özkan Özdemir (42), yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Vakıflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi Özkan Özdemir, arıtma havuzunu kontrol etmek demir köprüye çıktı. Özdemir, bir süre sonra demir köprüde dengesini yitirerek havuza düştü. Özkan Özdemir'den haber alamayan diğer işçiler, arkadaşlarını aramaya başladı. Sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arıtma havuzundaki suyun boşaltılması üzerine Özkan Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Özdemir'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Fabrikanın arıtma havuzuna düşen işçi öldü

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