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Faciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde inşaatta kurulu bulunan kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi.

Faciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde inşaatta kurulu bulunan kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Vincin öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilmesi, olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Ancak Oral Görüş'ün yeni aldığı otomobili vincin altında kaldı. Vincin devrilme anı ise saniye saniye görüntülendi.
Geçen, 9 Nisan'da, Menemen'in 29 Ekim Mahallesi 7601 Sokak'ta meydana gelen olayda, inşaat şantiyesindeki, 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, ucundaki yük halatının kopması üzerine devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Bir öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilen vinç, park halindeki aracı ise hurdaya çevirdi. Vincin, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrilmesi, olası bir faciayı önledi.
Olayın mağduru olan Oral Görüş, otomobilini bir ay önce satın aldığını ve iki üç kez binip gezdiğini anlattı. Vincin devrilmesinin ardından görüştüğü şirketin, kendisine otomıbili için ödeme yapmadığını söyleyen Görüş, "Olayda otomobilim hurdaya döndü. İnşaat firması sahipleri bana yardımcı olmayacaklarını söylediler. Sonra suçu operatöre attılar. Ben otomobili 44 bin TL'ye aldım ancak bana 30 bin TL vermek istiyorlar. Paramı vermezlerse üzerine benzin döküp yakarım" dedi.
Bu arada vincin devrildiği an ve sonrası yaşanan panik anları da kameralara yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Faciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildiFaciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildiFaciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildiFaciadan dönüldü; Kule vinç, öğrenci servisinin geçişinden 30 saniye sonra devrildi

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