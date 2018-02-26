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Faciaya ramak kala! Can pazarı yaşandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 15:49 | Son Güncelleme

İzmit'te bir evde elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 5 katlı binada yaşayan 5'i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Dumanlar binayı sararken vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Faciaya ramak kala! Can pazarı yaşandı

Olay, öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Çimenli Sokak’ta meydana geldi. Jale Şen’in yaşadığı 3’üncü kattaki dairede elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Binada yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye yangına müdahale ederken, binayı dumanların sarması nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile aşağı indirildi.

Binada yaşayan bir kadın 2 kedisini kucağına alarak itfaiye merdiveniyle indi.

Yangında, binada yaşayan 5’i çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Hastanelere kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Elektrik kontağı sonucu çıkan yangında dairenin salonu hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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izmit yangın

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