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Falezlerde intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 19:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da alkol aldıktan sonra falezlerde intihara teşebbüs eden V.T.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da alkol aldıktan sonra falezlerde intihara teşebbüs eden V.T. (35), polis- vatandaş işbirliğiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı yanında bulunan Kadınyarı'nda meydana geldi. V.T., aldığı alkolün etkisiyle yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkıp, burada içki içmeyi sürdürdü. V.T.'nin intihar edeceğini düşünen çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı deniz polisi de önlem alıp beklemeye başladı.

Karşısında polisi gören V.T., incir ağacına tutunarak biraz daha aşağı sarktı. Zaman zaman düşme tehlikesi geçiren V.T.'nin kararlı olduğunu gören bazı vatandaşlar da polise destek verdi. V.T.'nin bir anlık dalgılığından yararlanan Mahsun Alptekin adlı genç kolundan yakaladığı adamı yukarı doğru çekti. Polisin de desteğiyle yukarı çıkartılan V.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaptığının bir insanlık görevi olduğunu belirten Mahsun Alptekin, "Baktım kendini atacak. Her saniye biraz daha aşağıya doğru kayıyor. Bir anlık dalgınlığından yararlanıp tuttum. Polis arkadaşların da desteğiyle çekip kurtardık" dedi.

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