HABER

Falezlerden düşen gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.

Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi. Karakaya'nın cesedi Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'Türkiye'den yeni harekat hazırlığı! 'Jetlerimizi görünce anlayacaklar'
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.