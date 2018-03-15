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Falezlerden düşen gencin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 11:58 | Son Güncelleme

Antalya’da dün akşam falezlerden denize düşen gencin cesedine ulaşıldı.

Antalya’da dün akşam falezlerden denize düşen gencin cesedine ulaşıldı. 21 yaşındaki genç, kıyıdan 100 metre açıkta denizin dibinde bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde dün akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen Ufuk Karakaya (21), iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. Bu sırada çevrede balık tutan diğer vatandaşlar, şahsın düştüğünü fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gencin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yapılan bir saatlik çalışma sonrası aramalardan netice alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.

Kıyıdan 100 metre açıkta bulundu
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sabah 10.00’da havadan ve denizden ikinci bir arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, şahsı kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde buldu. Bota alınan gencin cesedi, Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.
Yat Limanı’nda olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenen gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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