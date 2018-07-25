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Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 11:33 | Son Güncelleme

ERZURUM'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda fanila ve çıplak ayakla kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, drone takibiyle yakalandı.

Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda fanila ve çıplak ayakla kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısı, drone takibiyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde şüpheli iki kişinin yakalanması için Yakutiye ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, drone kullanılan operasyonda, polis ekiplerinin kendisini yakalamak üzere evinin kapısından girdiği gören S.A. üzerinde eşofman ve atletle pencereden kaçmak istedi. Bu sırada evin çevresinde tedbir alan ekipler, kaçmak isteyen S.A.'yı drone ile yapılan takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, biri kurusıkı, 2 tabanca ile 55 ecstacy hap ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladıFanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladıFanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakaladı

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