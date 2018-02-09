Faraşin Yaylası’nda terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik Faraşin Yaylası’nda düzenlenen operasyonda 16 mevzi ve bir sığınak imha edildi.

Jandarma ekiplerince, 8 Şubat 2018 günü Gürpınar ilçesindeki Faraşin Yaylası’nda Şehit Jandarma Er Bahattin Can Operasyonu icra edildi. Karla kaplı yaylaya helikopterle indirilen Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan 16 adet mevzi ile içerisinde 1 adet katalitik ısıtıcı, 3 adet eyer ve muhtelif ilaç ve bol miktarda yaşam malzemesi bulunan 1 adet sığınağı tespit etti. Sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, Mehmetçik de tekrar helikopterle birliklerine döndü.