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Faraşin Yaylası’nda terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:44 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik Faraşin Yaylası’nda düzenlenen operasyonda 16 mevzi ve bir sığınak imha edildi.Jandarma ekiplerince, 8 Şubat 2018 günü Gürpınar ilçesindeki Faraşin Yaylası’nda Şehit Jandarma Er Bahattin Can Operasyonu icra edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik Faraşin Yaylası’nda düzenlenen operasyonda 16 mevzi ve bir sığınak imha edildi.
Jandarma ekiplerince, 8 Şubat 2018 günü Gürpınar ilçesindeki Faraşin Yaylası’nda Şehit Jandarma Er Bahattin Can Operasyonu icra edildi. Karla kaplı yaylaya helikopterle indirilen Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan 16 adet mevzi ile içerisinde 1 adet katalitik ısıtıcı, 3 adet eyer ve muhtelif ilaç ve bol miktarda yaşam malzemesi bulunan 1 adet sığınağı tespit etti. Sığınak ve mevziler kullanılamaz hale getirilirken, Mehmetçik de tekrar helikopterle birliklerine döndü.

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