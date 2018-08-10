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Fare zehri yiyen çocuk, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 14:56 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, evde açıkta bırakılan fare zehrini yiyen M.B.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Alaca ilçesinde, evde açıkta bırakılan fare zehrini yiyen M.B. (2), kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Akçaköy köyünde meydana geldi. M.B. isimli çocuk, evde açıkta bırakılan fare zehrini yedi. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuk, aile fertleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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