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Farklı gençler The Australian Pink Floyd Show ile sahneye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

'Yaşam hakkı-duvar' klibinde oynayan ve kendi yaşam hakları için mücadele eden 'farklı' gençler, efsane müzik grubu Pink Floyd’un özel şarkılarını en iyi seslendiren dünyaca ünlü grup The Australian Pink Floyd Show ile Zorlu PSM'de sahneye çıktı.

Farklı gençler The Australian Pink Floyd Show ile sahneye çıktı

İSTANBUL, (DHA) - 'Yaşam hakkı-duvar' klibinde oynayan ve kendi yaşam hakları için mücadele eden 'farklı' gençler, efsane müzik grubu Pink Floyd’un özel şarkılarını en iyi seslendiren dünyaca ünlü grup The Australian Pink Floyd Show ile Zorlu PSM'de sahneye çıktı. 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar' diyen İZEV gençleri, Roger Waters’ı Türkiye’ye davet etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ana sponsorluğunda, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) desteklediği ve toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan, down sendromlu, otizmli, mental geriliği bulunan 'farklı' bireyler, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters’dan 'Another Brick in the Wal' şarkısının kullanım haklarını aldılar ve Türkçe sözlerle farkındalık mesajlarını iletmek üzere 'Yaşam Hakkı-Duvar' şarkısını oluşturdu.

KLİP 15 GÜNDE 1,5 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Yaşam Hakkı-Duvar, Selda Bağcan, Funda Arar, Kubat ve Koray Avcı’nın seslendirdiği müthiş bir şarkı olmasının yanında Yavuz Dizdar’ın başrolünde olduğu ve farklı engel gruplarından 30 engelli bireyin oynadığı müthiş bir klipte 17 Nisan’da lanse edildi. İlk 15 günde 1,5 milyon kişi tarafından izlenen klibin ardından İZEV gençleri bu kez uluslararası bir organizasyonda sahne aldı.

10 FARKLI GENÇ SAHNEDE KLİP KOSTÜMÜYLE SESLENDİRDİ

'Another Brick in the Wall' orjinal klibine göndermeler yapılan klibi bu kez sahnede canlandıran 10 farklı genç, 'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar!' sloganını kostümleriyle birlikte seslendirdi. Gecede, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç, Marka Danışmanı ve Projenin Yaratıcısı Hakan Kural’ da sahnede izleyicilere projeyi anlatarak, İZEV Vakfı’nın farklı bireyler için kurmayı hedeflediği Yaşam Köyü için destek taleplerini dile getirdi. Yaşam Hakkı-Duvar’ın şarkısı olduğu sosyal sorumluluk projesi HAYAT ve BİZ’in asıl hedefi dünyaya örnek olacak bir yaşam köyü kurulması.

(FOTOĞRAF)

Farklı gençler The Australian Pink Floyd Show ile sahneye çıktıFarklı gençler The Australian Pink Floyd Show ile sahneye çıktıFarklı gençler The Australian Pink Floyd Show ile sahneye çıktı

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