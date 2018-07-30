Fatih sokakları savaş alanına döndü; bıçaklama anı kamerada (1)

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada yaralananlar oldu. Haber-Kamera: Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Fatih, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma bir dükkanın içinde kavgaya dönüştü. Dükkanın içindeki arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi. POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yaptığı kameraya yansıdı. 4 KİŞİ YARALANDI Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavganın olduğu sokağa sevk edilen ambulansla yaralanan dört kişi tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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