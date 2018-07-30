HABER

Fatih sokakları savaş alanına döndü; bıçaklama anı kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada yaralananlar oldu.

*Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada yaralananlar oldu. Haber-Kamera: Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Fatih, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sokakta başlayan tartışma bir dükkanın içinde kavgaya dönüştü. Dükkanın içindeki arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi. POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yaptığı kameraya yansıdı. 4 KİŞİ YARALANDI Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavganın olduğu sokağa sevk edilen ambulansla yaralanan dört kişi tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. -

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Samsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklamaSamsun'da silahlı çatışmaya 2 tutuklama
Fabrikanın arıtma havuzuna düşen işçi öldüFabrikanın arıtma havuzuna düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Kuşadası’nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.