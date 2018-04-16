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İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 02:03 | Son Güncelleme

Fatih’te bir sokağa giren TIR park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken TIR'ın araçlara çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 22.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Rağbet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa giren TIR sürücüsünün gaza basması üzerine sokakta bulunan 6 araca çarptı. Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. TIR Sofular Caddesi'nde sıkıştı. TIR'ın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. TIR çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. TIR'ın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"TIR MAHALLEYE DALMIŞ CANLI BOMBA GİBİYDİ"

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, “TIR mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa.. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih TIR tır dehşeti

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