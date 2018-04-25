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Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 04:51 | Son Güncelleme

Fatih’te meydana gelen olayda otomobilini hırsızlara kaptırmak istemeyen bir kişi göğsünden bıçaklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 02:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Eren(42), cadde üzerinde bulunan aracına bineceği esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs yanına gelerek aracı gasp etmeye çalıştı. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren, kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs ile kavga etmeye başladı.

Şahıs, yanında bulunan bıçak ile araç sahibi Ahmet Eren’e saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklandı: 1 ölü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası bıçakla göğsünden yaralanan Ahmet Eren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken ağır yaralanan Ahmet Eren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın gasp mı yoksa husumet nedeniyle mi olduğu konusunda inceleme başlattı.

(DHA / İHA)

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Fatih bıçaklı saldırı cinayet

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