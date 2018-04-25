Fatih'te aracını vermek istemeyen sürücü bıçaklanarak öldürüldü

Olay, saat 02:00 sıralarında Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Eren(42), cadde üzerinde bulunan aracına bineceği esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs yanına gelerek aracı gasp etmeye çalıştı. Aracını vermek istemeyen Ahmet Eren, kimliği belirlenemeyen şüpheli şahıs ile kavga etmeye başladı.
Şahıs, yanında bulunan bıçak ile araç sahibi Ahmet Eren’e saldırmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası bıçakla göğsünden yaralanan Ahmet Eren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlatırken ağır yaralanan Ahmet Eren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın gasp mı yoksa husumet nedeniyle mi olduğu konusunda inceleme başlattı.
(DHA / İHA)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak
CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar
Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu
Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum