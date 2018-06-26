Fatih'te cami bahçesinde korkunç olay

Olay, 00.00 sıralarında Fatih Kalenderhane Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Şehzade Camiinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami avlusunda bir kişinin hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şahsın vücudunda çok sayıda bıçak veya delici alet yarası olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin şüphelisi yada şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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